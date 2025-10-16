Laura Nargi, il ritorno sulla scena: verso la candidatura alla Regione con Forza Italia

Avellino- Laura Nargi è pronta a tornare in campo. L’ex sindaca di Avellino potrebbe guidare la lista di Forza Italia alle prossime elezioni regionali. L’indiscrezione, rilanciata questa mattina da Il Mattino di Avellino, parla di contatti diretti con il segretario regionale degli azzurri Fulvio Martusciello.

Nargi non ha smentito. «Sto valutando la possibilità di candidarmi», ha dichiarato, confermando l’esistenza di un confronto politico in corso. Una scelta che, se confermata, riporterebbe una delle figure più note della politica irpina al centro del dibattito regionale.

La sua eventuale candidatura aprirebbe un nuovo fronte tutto interno al centrodestra. A contenderle l’attenzione e il consenso dell’elettorato sarà Gianluca Festa, anche lui ex sindaco di Avellino, che ha già annunciato la propria corsa all’interno della lista a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli.

Per gli osservatori politici, le regionali potrebbero trasformarsi in una prova generale della sfida che si consumerà in primavera con le elezioni comunali. Due ex primi cittadini, due stili diversi, un’unica piazza di riferimento: Avellino.

La partita, però, va oltre i confini locali. In un momento in cui Forza Italia punta a consolidare la propria presenza in Campania, il nome di Laura Nargi potrebbe rappresentare una carta importante per ridefinire gli equilibri interni del partito e rafforzare la sua identità moderata sul territorio.