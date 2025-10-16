Sant’Anastasia, in corso i lavori per la pista ciclabile a Tortora Brayda: modifiche alla viabilità nell’area del Boschetto dal 20 ottobre

Proseguono i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile nell’ambito del progetto di riqualificazione di Tortora Brayda, un intervento strategico per migliorare la mobilità sostenibile e la qualità urbana di una delle zone più frequentate di Sant’Anastasia.

L’opera, che rientra nel piano di valorizzazione dell’area del Boschetto, prevede la creazione di un percorso dedicato a pedoni e ciclisti, integrato con la sistemazione della viabilità e degli spazi verdi circostanti.

Il Sindaco Carmine Esposito ha invitato i cittadini alla collaborazione, sottolineando l’importanza di attendere la conclusione dei lavori prima di esprimere giudizi affrettati:

«Nonostante qualcuno abbia già iniziato la solita polemica sui social, confondendo la pista pedonale con quella ciclabile, chiedo a tutti di giudicare con onestà intellettuale solo a lavori terminati. Si tratta di un progetto importante per la vivibilità del nostro territorio.»

Contestualmente, l’Amministrazione Comunale ha disposto una modifica temporanea della circolazione veicolare per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

Con ordinanza n. 91 del 13 ottobre 2025, infatti, si stabilisce che a partire dal 20 ottobre 2025 entreranno in vigore i seguenti sensi unici di marcia:

• Via Antonio Gramsci: senso unico nel tratto compreso tra gli incroci di via Alcide De Gasperi e via Giovanni Ammendola, con direzione verso via Sandro Pertini;

• Via Giovanni Ammendola: senso unico con direzione verso via Alcide De Gasperi;

• Via Alcide De Gasperi: senso unico nel tratto compreso tra gli incroci di via G. Ammendola e via A. Gramsci, con direzione verso Madonna dell’Arco.

Le modifiche sono chiaramente indicate nella planimetria allegata all’avviso pubblico diffuso dal Comune. L’Amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare le disposizioni per evitare disagi alla circolazione.

Il Sindaco ha ribadito che l’obiettivo dei lavori è migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area, creando un collegamento moderno e funzionale per chi si sposta a piedi o in bicicletta, in un’ottica di mobilità sostenibile e tutela ambientale.