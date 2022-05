L’associazione Culturale Oltremarigliano ha organizzato la 4^ edizione di Risonanze Filosofiche – Il Festival patrocinato dall’Università Federico II di Napoli, il Comune di Marigliano, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Tema dell’edizione 2022 è “Indifferenza. Restiamo umani”.

L’indifferenza è “il male radicale” del mondo contemporaneo, è, come diceva Gramsci, “il peso morto della storia […] la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti”. L’associazione Oltremarigliano ha voluto accendere, i riflettori su un pericoloso atteggiamento culturale che ha colpito l’uomo contemporaneo: l’assenza di interesse nei confronti della società, assenza alimentata dal desiderio di non essere coinvolti in prima persona nelle vicende della collettività, abitando il mondo come dei passanti distratti che vivono in una perenne anestesia relazionale. In questo inverno perenne dell’azione, non è la crudeltà a sparire dal mondo quanto piuttosto il nostro sguardo.

Queste le parole del prof. Francesco Prudente ideatore del festival. L’evento si svolgerà dal 27 maggio al 4 giugno presso il Castello ducale di Marigliano, in un doppio weekend che si aprirà alla presenza del presidente dell’associazione, la prof.ssa Rosa Anna Quindici, il sindaco Giuseppe Jossa, il prof. emerito Arturo De Vivo e il prof. Prudente.

Tante le attività poste in essere quest’anno, dai laboratori di filosofia per bambini e adulti, alle lezione di Yoga, alle visite guidate, fino alle esibizione di tre scuole di danza (Le Ballet, Danzart, Dancing Stars & Milonga Brava). Non mancherà l’animazione musicale con “il Plettro” e gli “Ondanueve”.

Sarà allestita permanentemente una mostra d’arte con opere di: Enzo Devastato, Francesco Giraldi, Michele Mautone, Walter Molli, Luigi Sepe, Felice Spera. (secondo l’ordine alfabetico)

Nel folto programma del Festival, che spazia dalla filosofia all’astronomia, ci saranno ospiti come Vito Mancuso, Nadia Fusini, Giovanni Casertano, Giuseppe Ferraro, Pasquale Palmieri, Marco Viscardi, Maura Gancitano, Donato Giovanelli, Giovanni Covone, Giuseppe Longo. Sarà presente anche il giovane studente Giovanni D’Antonio campione olimpionico di filosofia. Non mancherà una riflessione sull’ambiente a cura dei dirigenti dell’ARPAC.

Un attenzione particolare sarà rivolta alla presentazione del libro “Figli illustri di Marigliano”, curato dalla prof.ssa Rosa Anna Quindici, domenica 29 maggio alla presenza del prof. Franco Trifuoggi e dell’on. Massimiliano Manfredi.

All’iniziativa hanno aderito le scuole di Marigliano di ogni ordine e grado.

