Stabilizzazione degli Operatori Socio Sanitari all’ASL di Benevento: Annunciata la data

Nella giornata odierna, il Direttore Generale dell’ASL di Benevento, Gennaro Volpe, ha annunciato la data tanto attesa per la stabilizzazione degli Operatori Socio Sanitari (OSS), come previsto dal piano di fabbisogno aziendale (PTFP). La CISL Irpinia-Sannio, che da tempo sollecitava l’assunzione del personale avente i requisiti per entrare a far parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, frutto di una lunga concertazione e della sensibilità del management sannita.

Un Processo Graduale di Stabilizzazione

Nel corso del 2022, il Direttore Generale Volpe ha già favorito l’assunzione di 18 unità lavorative, seguite da altre 20 nel 2023. Per il 2024, 24 precari in attesa di reclutamento vedranno finalmente realizzarsi il loro percorso di stabilizzazione, con l’ultimo rinnovo prorogato al 31 maggio, segnando così la terza fase delle stabilizzazioni.

Riconoscimenti Sindacali e Programmazione Strategica

La Segretaria Generale della CISL FP Irpinia Sannio, Sonia Petrucciani, ha lodato il recepimento delle richieste sindacali, frutto di un dialogo costante e responsabile, che rafforzano il SSN e garantiscono la continuità della qualità dei servizi erogati. Petrucciani ha sottolineato come il Nuovo Atto Aziendale, licenziato con Delibera di Giunta Regionale n. 58/24 e Delibera ASL 59/24, rappresenti una pietra miliare per le stabilizzazioni in corso, attribuendo il merito al DG Gennaro Volpe per la sua ponderata programmazione.

Eleonora Tiso, Capo Dipartimento CISL FP Irpinia Sannio dell’ASL di Benevento, ha evidenziato quanto gli indirizzi scaturiti dall’incontro sindacale fossero attesi da tempo sia dai lavoratori che dalla CISL. Tiso ha espresso gratitudine per il sostegno e la fiducia riposti nell’operato della parte datoriale.

Prospettive Future e Sfide da Superare

Tra i fattori favorevoli al reclutamento dei diritti acquisiti vi sono l’apertura delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali, delle Unità Speciali di Accoglienza Territoriale (SUAP) e degli Ospedali di Comunità previsti dal PNRR. Questi progetti, nel loro insieme, potrebbero condurre a un’implementazione del dato occupazionale, superando il fabbisogno iniziale.

La CISL FP Irpinia-Sannio ha espresso riconoscenza ai vertici dell’ASL Benevento e ha auspicato che le procedure di stabilizzazione siano completate con immediatezza. Inoltre, ha sottolineato la necessità di verificare la programmazione dei fabbisogni rispetto alle future ricognizioni, affinché la precarietà nella sanità diventi solo un lontano ricordo.

Nonostante l’ottima gestione locale, permangono vincoli imposti che devono essere superati per poter assumere personale e potenziare ulteriormente la sanità territoriale. La speranza è che questi ostacoli possano essere risolti a livello nazionale, permettendo una sanità più stabile e forte per tutti.