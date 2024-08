L’ASD Mugnano Del Cardinale Youth riparte dall’Under 19 Regionale: Al Via una Nuova Stagione con Mister Moustapha Diallo

L’ASD Mugnano Del Cardinale Youth è pronta a ripartire con entusiasmo e determinazione per la stagione calcistica 2024-2025, confermando il proprio impegno nel settore giovanile. La squadra Under 19 Regionale, fulcro del progetto sportivo della società, sarà guidata dal nuovo mister Moustapha Diallo, una figura carismatica e competente che porta con sé esperienza e passione per il calcio giovanile.

Ad affiancare il nuovo allenatore ci sarà Stefano Napolitano, il preparatore atletico incaricato di curare la condizione fisica dei giovani calciatori. Napolitano è un professionista con una consolidata esperienza nel settore, pronto a garantire una preparazione atletica di alto livello per affrontare al meglio le sfide del campionato.

Il progetto sportivo è sostenuto dai responsabili Paolo Schettino , Giuseppe Vasta e Liberato Albanese,tre figure chiave che, con dedizione e competenza, supervisioneranno lo sviluppo del team, assicurandosi che ogni giocatore possa crescere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano, garanzie nel calcio giovanile!

Il direttore Paolo Gaetano, dopo l’impegno profuso verso i ragazzi e la società, sarà invece responsabile dell’organizzazione e della gestione della squadra, lavorando a stretto contatto con il presidente Andrea Tedesco. Gaetano, continua a credere fortemente nel valore del calcio giovanile come strumento di aggregazione e formazione per i ragazzi del territorio.

La società ASD Mugnano Del Cardinale, in tutte le sue componenti, è pronta a supportare questo nuovo progetto, con l’obiettivo di far crescere talenti che possano in futuro rappresentare al meglio i colori della città, sia a livello regionale che, si spera, nazionale.

La stagione che sta per iniziare sarà sicuramente impegnativa, ma l’entusiasmo e la professionalità dello staff e dei giovani calciatori fanno ben sperare per il raggiungimento di traguardi importanti. Con la guida di mister Moustapha Diallo, la squadra Under 19 Regionale si prepara ad affrontare il campionato con spirito combattivo e voglia di emergere.

La società invita tutti i tifosi e simpatizzanti a sostenere la squadra durante la stagione, con l’augurio che questa avventura possa regalare emozioni e soddisfazioni a tutta la comunità di Mugnano del Cardinale.

“Non è solo una questione di allenamento in campo, ma anche di costruire legami fuori.

Tra una partita di calciobalilla e una sfida a carte, nascono amicizie che durano una vita.

Qui siamo più di una squadra, siamo una famiglia.

Il Responsabile Stampa

F.T.