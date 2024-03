La ZES Unica: Una Nuova Direzione per lo Sviluppo del Sud Italia sotto la Regia della Presidenza del Consiglio

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e GRANDI IMPRESE INTERNATIONAL

Il Mezzogiorno d’Italia è in continua ricerca di soluzioni innovative per stimolare la crescita economica e contrastare le disparità regionali. In questo contesto, la recente istituzione della ZES Unica, con la regia affidata alla Presidenza del Consiglio, rappresenta un punto di svolta nel percorso verso lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale delle regioni meridionali.

La ZES Unica rappresenta un’evoluzione significativa delle precedenti Zone Economiche Speciali, consolidando le risorse e la strategia sotto un’unica direzione guidata dalla Presidenza del Consiglio. Questa centralizzazione mira a ottimizzare gli sforzi, coordinare le politiche e massimizzare l’efficacia degli interventi per promuovere lo sviluppo economico e sociale nel Sud Italia.

La centralizzazione delle attività sotto la Presidenza del Consiglio dovrebbe garantire coerenza nelle politiche e nei programmi, consentendo un migliore coordinamento tra le varie istituzioni e attori coinvolti nello sviluppo delle regioni meridionali.

La semplificazione burocratica a cui tende il nuovo provvedimento è fondamentale per attrarre investimenti e favorire la crescita economica. Con la regia della Presidenza del Consiglio, la ZES Unica può garantire procedure snelle ed efficienti per agevolare l’avvio e la gestione delle attività imprenditoriali.

La ZES Unica dovrebbe consentire una visione strategica a lungo termine per lo sviluppo del Sud Italia, identificando settori prioritari, obiettivi chiave e misure concrete per raggiungere risultati tangibili nel medio e lungo periodo.

La regia della Presidenza del Consiglio conferisce alla ZES Unica un’impronta politica e istituzionale forte, evidenziando l’importanza strategica attribuita dal governo centrale allo sviluppo del Sud Italia. Questo impegno a livello nazionale è cruciale per garantire risorse adeguate, coordinamento interistituzionale e coerenza nelle politiche di sviluppo regionale.

La ZES Unica offre opportunità senza precedenti per promuovere la competitività economica, creare posti di lavoro e migliorare la qualità della vita nelle regioni meridionali. Attraverso investimenti mirati, incentivi fiscali e infrastrutture potenziate, questa iniziativa può contribuire in modo significativo alla riduzione delle disparità regionali e alla creazione di un ambiente favorevole agli affari nel Sud Italia.

Con la regia affidata alla Presidenza del Consiglio, rappresenta un’impostazione innovativa e audace per il rilancio dell’economia nel Sud Italia. Con un focus chiaro sulla coerenza, l’efficienza e una visione strategica a lungo termine, questa iniziativa è destinata a svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro delle regioni meridionali e nel promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile per tutti i cittadini italiani.