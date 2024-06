La Sinistra Vince a Flumeri

Alla chiusura dei seggi alle ore 23 di domenica 9 giugno, è iniziato il lento scrutinio delle schede elettorali che si è concluso alle ore 2:30 del mattino con la sezione N.2. Dallo scrutinio è emerso che il Partito Democratico (PD) ha ottenuto la maggioranza dei voti, confermandosi il partito più votato a Flumeri.

Risultati Elettorali

Partito Democratico (PD): 234 voti Movimento 5 Stelle (M5S): 160 voti Fratelli d’Italia (FdI): 141 voti Stati Uniti d’Europa: 80 voti Lega: 71 voti Forza Italia: 47 voti Alleanza Verdi Sinistra: 44 voti Pace Terra Dignità: 23 voti Azione Calenda: 14 voti Libertà Cateno De Luca: 10 voti Partito Animalista: 5 voti Alternativa Popolare: 0 voti

Il Partito Democratico, con 234 voti, ha dimostrato una significativa forza elettorale, seguito dal Movimento 5 Stelle con 160 voti e Fratelli d’Italia con 141 voti. Stati Uniti d’Europa e Lega hanno ottenuto rispettivamente 80 e 71 voti, mentre Forza Italia ha raccolto 47 preferenze.

Analisi del Voto

Il risultato delle elezioni a Flumeri conferma una predominanza della sinistra, con il PD che ha raccolto il maggior numero di voti. Il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia seguono con un buon margine, indicando un elettorato diversificato ma con una chiara preferenza verso i partiti di sinistra e di centro-sinistra.

La presenza di partiti minori come Pace Terra Dignità, Azione Calenda, e Libertà Cateno De Luca, anche se con risultati modesti, mostra la varietà delle opzioni politiche disponibili per gli elettori di Flumeri. È degno di nota che Alternativa Popolare non ha ricevuto alcun voto, segnalando una mancanza di sostegno per questo partito specifico nella comunità.

La chiusura delle urne ha dato il via a uno scrutinio dettagliato e attento, che ha concluso una giornata elettorale intensa e partecipata. Con il PD in testa, Flumeri si conferma un comune con una forte inclinazione verso la sinistra politica, un dato significativo in vista delle future competizioni elettorali.