Salvatore Alaia: questione EAV, Uno schiaffo all’intera popolazione del baianese.

L’ex Sindaco di Sperone, il dott. Salvatore Alaia, ha espresso con rabbia e determinazione il suo disappunto riguardo alle recenti decisioni dell’EAV (Ente Autonomo Volturno) che, secondo lui, causeranno gravi disagi agli utenti del servizio pubblico sulla tratta Baiano-Napoli. Alaia, profondamente preoccupato per le sorti dei cittadini del mandamento baianese, ha denunciato l’indifferenza e la scarsa comprensione dell’impatto di queste scelte.

Salvatore Alaia ha evidenziato come questa vicenda sia stata sottovalutata e come gli effetti devastanti della riorganizzazione del servizio si faranno sentire presto. “I cittadini del baianese, che prima utilizzavano il treno per recarsi a Napoli, saranno costretti a partire da Nola con autobus che sicuramente saranno pieni e strapieni,” ha dichiarato Alaia. “Mi chiedo e vi chiedo: cosa aspettiamo? A quale Santo protettore dobbiamo rivolgerci?”

Alaia ha sottolineato che la nuova organizzazione del servizio penalizzerà fortemente il popolo baianese. L’obbligo di partire da Nola con mezzi di trasporto che saranno inevitabilmente sovraffollati rappresenta un grande passo indietro per la mobilità della zona. “Invece tutto tace, tutto va bene,” ha aggiunto l’ex Sindaco, criticando il silenzio delle istituzioni che dovrebbero tutelare i cittadini.

Il dott. Alaia ha esortato i cittadini e le istituzioni a prendere coscienza della gravità della situazione e ad agire prontamente per evitare che questi disagi diventino una realtà quotidiana. “Ognuno pensa a se stesso, mentre il tempo scorre in un’estate calda dove le lancette dell’orologio si sono fermate da tempo,” ha concluso Alaia, invitando a non dormire sogni tranquilli di fronte a questa emergenza.

La situazione descritta da Salvatore Alaia rappresenta una chiara chiamata all’azione per le istituzioni locali e regionali. I cittadini del mandamento baianese aspettano risposte e soluzioni concrete per evitare che il servizio pubblico di trasporto, essenziale per molti, diventi un ulteriore ostacolo nella loro vita quotidiana.