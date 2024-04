“La Radio Fa Scuola”: Un successo di pubblico e di risate a Nola

L’evento di presentazione del libro “La Radio Fa Scuola” di Bruno Gaipa alla Mondadori Bookstore di Nola ha riscosso un grande successo, regalando ai presenti tanti spunti di riflessione e momenti di divertimento.

Moderato dalla docente Francesca Grassi, l’incontro è stato arricchito dalla presenza di ospiti d’eccezione come Francesco Mastandrea, Franco Simeri, Pippo Pelo e Max Giannini. Insieme all’autore, hanno animato una presentazione dinamica e coinvolgente, durante la quale sono stati condivisi aneddoti e curiosità sul mondo affascinante della radio.

Uno dei momenti più emozionanti è stato quando la docente Grassi ha omaggiato Gaipa con un corno fatto a mano personalizzato, simbolo di apprezzamento e riconoscimento per il suo lavoro.

Oltre alla dimensione ludica, l’evento ha anche un importante risvolto sociale: si è avvicinato l’obiettivo di donare copie del libro ai detenuti del reparto ospedaliero del carcere di Poggioreale, dimostrando così il potere educativo e inclusivo della radio.

Un ringraziamento speciale va al Mondadori Point di Nola, che ha accolto l’evento con grande calore e disponibilità, in particolare grazie ad Autilia e allo staff accogliente.

Il successo della presentazione conferma l’interesse e l’attualità del tema trattato nel libro, evidenziando il ruolo fondamentale della radio come strumento di formazione e comunicazione. Non resta che attendere con trepidazione il prossimo appuntamento, fissato per lunedì 15 aprile presso la Mondadori del Vomero.