Da Mugnano del Cardinale all’Europa: IrpiniaAvventura conduce l’Esplorazione irpina con AdventurAction

Con l’avvio del Progetto Erasmus “AdventurAction”, Mugnano del Cardinale e la provincia di Avellino si preparano a brillare sul palcoscenico europeo. Il primo incontro di avvio dei lavori, tenutosi il 10 aprile, ha segnato l’inizio ufficiale di questa entusiasmante iniziativa che esplorerà e promuoverà le bellezze naturali delle nostre montagne in collaborazione con i partner internazionali. Durante il kick off meeting, i rappresentanti dei vari partner hanno delineato le strategie e gli obiettivi del progetto, evidenziando l’importanza della collaborazione e le azioni future. Il direttivo di IrpiniaAvventura, rappresentato dai Dottori Felice D’Apolito e Andrea Tropeano, ha espresso fiducia nell’impatto positivo che “AdventurAction” avrà sulle comunità locali coinvolte, sottolineando l’importanza della valorizzazione delle montagne e del turismo sostenibile. Il progetto promette di essere un’opportunità unica per lo scambio di conoscenze e la promozione dell’integrazione europea attraverso l’avventura condivisa. Per ulteriori informazioni, seguiteci sui nostri canali e non esitate a contattarci. (Comunicato Stampa)