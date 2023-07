La Proloco Taurano presenta la 28′ edizione del Festival Internazionale del Folklore.

Dal 4 all 9 Agosto, a San Giovanni del Palco un evento unico, duecento (200) ragazze e ragazzi provenienti dal Brasile, Colombia, Ecuador, Guadalupe, Stati Uniti, Sud Africa e Nuova Zelanda offriranno uno spettacolo fatto di musica, balli, danze, canti, costumi, folklore, cultura più unico che raro.

Integrare, includere, condividere, rapportarsi a culture diverse, abbattere i confini, e quindi far sentire a casa “l’altro da sé”. Un evento culturale e nn solo di intrattenimento, un messaggio di fratellanza e ospitalità, fra gli uomini ed il mondo, danza che è un gioco di equilibri e tensioni, danza che diventa forza motrice dell’esistenza stessa.

“io vedo orizzonti dove tu disegni confini”: diamo voce alle nostre tradizioni popolari e al contempo favoriamo l’incontro tra realtà diverse dalla nostra nazione. Non mancare, ti aspettiamo per costruire un altro modo di stare insieme!”