La poliedrica artista di Mugnano del Cardinale in scena ad ACERRA al teatro Italia

La poliedrica artista di Mugnano del Cardinale si appresta a debuttare nel one woman show che andrà in scena il 9 dicembre ad Acerra, presso il Teatro Italia.

Uno spettacolo unico ed innovativo, originale, completamente scritto ed interpretato da Susy Mariani.

Psicologa di professione ed attrice per passione, con questo lavoro la Mariani decide di mettersi a nudo davanti al proprio pubblico, raccontando se stessa ed il suo percorso umano e professionale, attraverso difficoltà, sacrifici, delusioni e successi all’inseguimento del suo sogno.

Un lungo viaggio iniziato da bambina e proseguito durante la crescita, il racconto di una partenza e di una città che l’ha saputa adottare, Napoli, e che poi a malincuore ha dovuto lasciare.

Il Teatro come metafora della Vita: il lavoro, gli amori, le amicizie…tutto passa attraverso le assi di legno e le pagine di un copione.

Un appuntamento imperdibile per chi ama l’arte in ogni sua sfaccettatura.