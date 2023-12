LA PALLACANESTRO BAIANO 1988 SI REGALA UN WEEKED DA URLO

E’ stato un fine settimana intenso per la Pallacanestro Baiano, sabato vanno in scena i ragazzi della Promozione che si aggiudicano il proprio match contro Basket Torre sono tre vittoria di fila e terzo posto agganciato in classifica .

La gara è subito in salita causa delle partenze sempre troppo soft gli ospiti trovano fiducia e tiro dalla distanza ma fortunatamente il gap non è mai elevato e i baianesi riescono a stare attaccati ai viaggianti, buone le prove di Franzese ed Alaia in questi primi 20 minuti di gioco che si chiude sul 33 a 34.

Dopo il riposo lungo i baianesi strigliati a dovere da coach Bianco Antonio stringono le maglie difensive e trovano la via del canestro con molta facilità, salgono in cattedra i due top-scorer Mauriello e Maietta affiancati da un presente Montuori Francesco il vantaggio aumenta e il periodo si chiude sul 54 a 45.

Si riparte per gli ultimi 10 minuti con un confortante + 9 e con il trend della partita in mano nostra, il ritmo imposto dal Baiano è alto sospinto anche da un pubblico numeroso e rumoroso, il gioco ideale per Luciano e company e nulla da fare per i ragazzi torresi che perdono anche questo ultimo quarto chiudendo la gara con il punteggio di 68 a 55 .

Le dichiarazioni post gara di coach Bianco Antonio:

“Bello vincere davanti a nostro pubblico una vittoria che ci proietta nei piani alti della classifica, aspetto il recupero di Simeone Mattia e Saveriano per avere più rotazioni e spero nel regalino promessomi dalla società .

Della gara di oggi mi prendo i secondi 2 quarti dove abbiamo dato intensità in difesa e in attacco abbiamo trovato soluzioni a noi più congeniali, c’è ancora molto da lavorare come le partenze troppo a bassi regimi impossibile regalare sempre due periodi agli avversari .”

Lunedì ancora di successo per la Pallacanestro Baiano dove i ragazzi dell’Under 19 dominano contro Sarno una gara mai in discussione vinta con un punteggio smisurato dove tutti hanno trovato la via del canestro.

I ragazzi del Baiano occupano le prime posizioni e potranno dire sicuramente la loro in questo campionato, c’è soddisfazione per il gruppo che sta crescendo partita dopo partita sia da parte della società che del coach Coppola Luca che sta cercando di imporre i propri dettami di gioco .

MINIBASKET

La cosa più bella di questo week-end è stata certamente l’evento che si è tenuto Domenica mattina al Palazzetto dello Sport “I. Picciocchi” di Baiano con la presenza di ben 6 Centri Minibasket e oltre 90 ragazzini della categoria Aquilotti (2013 -2014) una mattinata di puro sport e divertimento con la consegna finale delle coppe ad ogni società partecipanti divise in due gironi e con due campi a disposizione .

Un grazie va agli amici che ci supportano sempre in queste manifestazioni :

ACSI Avellino, Red Fox Nola, Palmese Basket, M&B Marigliano e Partenope Napoli.

La società Pallacanestro Baiano 1988 ringrazia le squadre partecipanti, il Comune di Baiano che ci da la possibilità di poter utilizzare la struttura per questi eventi, la partecipazione del Live Tour Minibasket per la prima volta nella provincia di Avellino e una menzione speciale va sicuramente all’Istruttore Nazionale Rufino Domenico per l’enorme lavoro che svolge per la nostra associazione e per l’ottima organizzazione della riuscita dell’evento, un grazie va alla collaborazione sempre fattiva di Mansi Roberto e dei ragazzi del settore giovanile .

Ufficio Stampa Pallacanestro Baiano 1988