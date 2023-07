Costruzione dei loculi al cimitero di San Marzano sul Sarno, via libera dal Comune per i lavori.

Finalmente è stata data luce verde alla costruzione dei loculi presso il cimitero di San Marzano sul Sarno, soddisfacendo una lunga attesa da parte della cittadinanza. Il consigliere comunale delegato ai servizi cimiteriali, l’avvocato Pasquale Alfano, ha annunciato con gioia l’avvio dei lavori previsti con determina del 17 luglio scorso. Tale risultato è stato ottenuto in soli sei mesi dalla sua assegnazione della delega, risolvendo una situazione di stallo che si era protratta per diversi anni, resistendo anche all’operato del suo predecessore, ora passato tra le file dell’opposizione, che aveva criticato le inefficienze senza riuscire a far ripartire il progetto.

Entro sei mesi verranno consegnati i loculi ai cittadini che li avevano acquistati. L’opera è stata intrapresa sotto l’amministrazione comunale della sindaca Carmela Zuottolo, che aveva questi lavori tra le sue priorità.

“Sono profondamente soddisfatta dell’avvio dei lavori dei loculi presso il nostro cimitero di San Marzano sul Sarno. Era un progetto cruciale che si aspettava da anni. Ora finalmente siamo riusciti a vedere il sogno diventare realtà. Voglio ringraziare il consigliere comunale delegato ai servizi cimiteriali, l’avvocato Pasquale Alfano, per la sua dedizione e il suo impegno nell’ottenere questo risultato in così breve tempo. Questo è un passo importante per la nostra comunità, poiché garantirà un servizio adeguato e rispettoso per i nostri cari defunti e per le loro famiglie. Continueremo a lavorare per migliorare la nostra città e rispondere alle esigenze dei cittadini. Molti ci avevano criticati. Ci avevano contestato dicendo che pensavamo solo ad altro. Questa è miglior risposta a chi portava avanti polemiche strumentali. Per me l’avvio di questi lavori è un traguardo importantissimo, più dell’avvio del restyling dello stadio comunale. Questa è un’opera pubblica su cui tanti cittadini hanno investito i risparmi di una vita”.

L’opera, avviata il 17 luglio scorso attraverso una delega dirigenziale, rappresenta un passo significativo nella storia di San Marzano sul Sarno e testimonia l’impegno dell’attuale amministrazione nel dare risposte concrete alle richieste della comunità.

L’amministrazione comunale vigilerà sull’evolversi dei lavori, assicurandosi che siano eseguiti con la massima qualità e nei tempi stabiliti: ossia 180 giorni. “Finalmente, possiamo annunciare con grande gioia l’inizio dei lavori per i loculi a San Marzano sul Sarno. È stata una sfida significativa, ma ci siamo adoperati senza sosta per superare gli ostacoli che hanno impedito il progresso di questo progetto negli anni passati. La nostra amministrazione ha dimostrato di avere un’impostazione di basata sull’efficienza e la risoluzione dei problemi, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”, ha detto il consigliere comunale Alfano. “Nonostante le difficoltà ereditate dalla precedente gestione, non ci siamo arresi e abbiamo lavorato instancabilmente per far partire i lavori dei loculi. La nostra comunità merita un cimitero adeguato e rispettoso, dove i propri cari possano riposare con dignità, e finalmente stiamo compiendo passi concreti in questa direzione. Voglio ringraziare il sostegno e la collaborazione della sindaca Carmela Zuottolo e di tutto il nostro team, compreso il Dirigente Comunale degli Affari Generali. In soli sei mesi dalla mia nomina a consigliere delegato ai servizi cimiteriali, siamo riusciti a ottenere il via libera per l’opera, dimostrando che, quando si lavora con dedizione e competenza, i risultati arrivano. Continueremo a vigilare sull’avanzamento dei lavori e a garantire che tutto sia eseguito secondo i più alti standard di qualità. Questo progetto è solo uno dei tanti passi che intendiamo intraprendere per migliorare la nostra comunità e rendere San Marzano sul Sarno un luogo ancora più accogliente per tutti i suoi abitanti”.