LA FANFARA DELL’ARMA DEI CARABINIERI ILLUMINA LA FREDDA NOTTE DI SANTA PAOLINA

Ieri 12 gennaio, a Santa Paolina, si è esibita – in una spettacolare esibizione musicale – la Fanfara del 10° Reggimento Campania dell’Arma dei Carabinieri.

L’occasione è stata la celebrazione del 50° anniversario della posa del monumento che ricorda i “Caduti di tutte le guerre”, tema purtroppo ancora strettamente attuale.

I militari musicisti si sono esibiti dapprima in una marcia a suon di musica lungo il corso principale del paese, con l’esecuzione, tra le altre, dell’immancabile “La Fedelissima”.

Successivamente – dopo la deposizione di una corona al monumento e l’esecuzione del “Silenzio” – la Fanfara e la cittadinanza intervenuta si sono accomodati all’interno della chiesa madre.

Qui, in un emozionante climax di emozioni, è stato eseguito gran parte del mirabolante repertorio della Fanfara.

L’evento si è concluso, tra la gioia degli spettatori, con l’esecuzione del “Canto degli Italiani”, che ha scaldato ed illuminato la fredda serata del comune della Valle del Lauro.

