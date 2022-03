La Cgil di Avellino a Roma contro la guerra

Sabato prossimo, 5 marzo, da Avellino partiranno diversi bus per raggiungere Roma dove si terrà la manifestazione nazionale CESSATE LA GUERRA promossa dall a Rete per la pace italiana.

«La manifestazione – dice Franco Fiordellisi, segretario generale della Cgil di Avellino – è una significativa presa di posizione contro il conflitto in corso e contro tutti i conflitti, per la pace e per il disarmo. Da Avellino partiremo con un bus organizzato da CGIL, Arci, Comunità Accogliente, Anpi e Auser. La partenza è in programma dal Tribunale di Avellino alle 9:30 di sabato».

«Crediamo che proprio in questi momenti terribili si debbano fare i massimi sforzi per manifestare per la Pace e per il disarmo, contro l’escalation armata e quindi di morte . Per questo bisogna fare il massimo sforzo per contrastare la guerra, dare il massimo supporto a TUTTI i rifugiati e richiedenti asilo di qualsivoglia conflitto e per aiutare anche comunità sotto attacco».

