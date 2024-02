La Buona Governance Societaria nelle PMI: Chiave del Successo Sostenibile

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL

Nell’attuale panorama economico, la buona governance societaria emerge come un catalizzatore fondamentale per il successo delle micro e piccole imprese (PMI), soprattutto quando si tratta di aziende con radici familiari storiche.

L’implementazione di regolamenti innovativi e la presenza di consiglieri indipendenti si rivelano decisivi nell’incanalare un’azienda verso una maggiore vocazione all’export, profittabilità, solidità finanziaria e gestione oculata del rischio.

Un Modello di Governance Adeguato

I soci di queste PMI familiari, consapevoli del ruolo cruciale che la governance svolge, sono chiamati a stabilire un modello di governance appropriato, punto di partenza per assicurare il successo sostenibile della società.

Trasparenza e Efficacia del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (CDA) svolge un ruolo centrale nella buona governance. La definizione chiara di strategia e obiettivi aziendali, unita a una gestione efficace, sono fondamentali per assicurare la direzione corretta e il successo duraturo dell’azienda. Uno step intermedio può essere la nomina di un advisory board, un valido supporto verso un consiglio indipendente ben funzionante.

Composizione e Frequenza delle Riunioni

La composizione del CDA dovrebbe rispecchiare la dimensione e complessità della società, promuovendo numerosità e diversity. Riunioni frequenti e regolari, supportate da informazioni e strumenti tecnologici, sono essenziali per un’efficace presa di decisioni.

Compensi Adeguati e Formazione Continua

Compensi sufficienti agli amministratori sono un incentivo cruciale per attirare, trattenere e motivare membri esecutivi e non esecutivi del Consiglio. Inoltre, la formazione continua è essenziale, garantendo che i membri siano sempre all’altezza delle competenze e delle conoscenze necessarie.

Dialogo e Coinvolgimento degli Stakeholder

Il dialogo costante tra CDA, soci e altri stakeholder è il pilastro della buona governance. Un’attenzione equa a tutte le categorie di stakeholder contribuisce a costruire relazioni solide e a promuovere il successo a lungo termine.

Governance Proprietaria per le Aziende Familiari

Le PMI a controllo familiare dovrebbero implementare modelli di governance proprietaria e familiare. Questi modelli favoriscono il coordinamento tra i membri della famiglia e la governance societaria, creando un ambiente favorevole di retention e contribuendo alla creazione di valore nel lungo termine.

In sostanza, l’adozione di questi principi di buona governance può rappresentare la chiave del successo sostenibile per le micro e piccole imprese. La trasformazione attraverso modelli innovativi e pratiche solide non solo migliora la performance economica, ma crea un ambiente virtuoso che permea ogni aspetto dell’azienda, consolidando la sua posizione nel mercato e il suo impatto positivo sulla società.