L’ AIA Avellino premia gli arbitri altavillesi Michele Freda e Antonio Iuliano

Nel corso della cena di fine stagione 2023/2024, l’Associazione Italiana Arbitri di Avellino ha premiato gli associati distintisi per particolari meriti sul campo. In particolare, sono stati premiati due giovanissimi direttori di gara di Altavilla Irpina. A Michele Freda, 25 anni, è andato il premio “Schiavone” per l’arbitro maggiormente distintosi in campo regionale, mentre ad Antonio Iuliano, 18 anni, è stato conferito il premio “Malanga” per l’arbitro maggiormente distintosi in campo provinciale. Le targhe commemorative sono state conferite dal presidente CRA Campania Stefano Pagano e dal presidente della sezione AIA di Avellino Saverio Zaccaria. La premiazione è stata ulteriormente motivata dai salti di categoria effettuati dai giovani arbitri, che vedranno Iuliano passare dall’Organo Tecnico Sezionale all’Organo Tecnico Regionale e Freda transitare dall’Organo Tecnico Regionale alla Commissione Arbitri Nazionale Serie D. Circondati dall’affetto delle famiglie e della comunità altavillese, i vincitori hanno dichiarato: “Contenti di questo risultato! Parliamo di risultato perché per noi non rappresenta un traguardo ma un punto di partenza. Auguriamo il meglio a tutti i nostri colleghi in erba e li invitiamo a porsi degli obiettivi, senza i quali non si conseguono risultati. Lavoreremo con costanza per raggiungere i nostri quanto prima”. (Andrea Squittieri)