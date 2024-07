Joe Biden si Ritira dalla corsa per la Casa Bianca: “È nel Miglior Interesse del Paese e del Partito”

Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per la rielezione come Presidente degli Stati Uniti attraverso una lettera agli americani pubblicata su Instagram. “Servire come presidente è stato il più grande onore della mia vita. Ora però è nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirarmi,” ha scritto l’81enne democratico. Da settimane, Biden era sotto pressione per fare un passo indietro a causa delle crescenti preoccupazioni riguardanti la sua salute fisica e lucidità mentale, divenute evidenti in modo drammatico durante il dibattito televisivo contro Donald Trump a fine giugno.