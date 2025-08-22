Irpinia: temporali localizzati e piogge in arrivo, attenzione ai fenomeni intensi

Il territorio irpino ha vissuto oggi una giornata dai connotati meteorologici variabili, con temporali brevi ma intensi in alcune zone montuose. Nelle prime ore della serata, un fenomeno convettivo molto localizzato ha interessato il massiccio di Montevergine, portando forti precipitazioni sull’Osservatorio: qui sono stati registrati 22,2 mm di pioggia, mentre sul Monte Tavola ne sono caduti 19,3 mm. La distribuzione delle piogge dimostra quanto l’evento sia stato circoscritto: le stazioni di Summonte e Mercogliano hanno rilevato rispettivamente solo 3,0 e 2,0 mm. Attualmente all’Osservatorio la temperatura è di 14,4°C, con cielo parzialmente nuvoloso e condizioni relativamente stabili.

Gli esperti sottolineano che fenomeni di questo tipo sono frequenti nelle ore serali durante la stagione estiva e autunnale, quando l’aria calda e umida incontra i rilievi montuosi, generando temporali brevi ma intensi e spesso molto localizzati. La variabilità di pioggia tra stazioni vicine è del tutto normale e conferma l’importanza di reti meteorologiche capillari per monitorare il territorio.

Per domani, sabato 23 agosto, si prevedono condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso per gran parte della giornata. Dalla tarda mattinata saranno possibili precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, non escluse nubifragi con grandine e forti colpi di vento. Le temperature saranno in lieve calo e i venti prevalentemente sud-occidentali, deboli o moderati.

Domenica 24 agosto inizierà con tempo per lo più soleggiato, ma nel corso del pomeriggio lo sviluppo di nubi cumuliformi potrà generare isolati acquazzoni, più probabili sui settori centro-orientali della provincia. In serata il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, mentre al primo mattino non sono escluse riduzioni della visibilità nelle aree vallive. Le temperature minime caleranno leggermente, le massime aumenteranno di poco, con venti occidentali deboli o moderati.

Gli abitanti e i turisti sono invitati a prestare attenzione, soprattutto nelle zone montuose, dove i temporali localizzati possono creare accumuli rapidi di acqua e fenomeni intensi in breve tempo.