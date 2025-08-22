48ª Sagra della Castagna IGP di Serino: Rivottoli si prepara alla festa più attesa d’autunno

L’autunno in Irpinia ha il profumo delle castagne e il cuore che batte a Serino. Dal 10 al 12 ottobre 2025, la frazione di Rivottoli si vestirà a festa per ospitare la 48ª edizione della Sagra della Castagna IGP di Serino, la più antica e famosa d’Irpinia, conosciuta come “il pane del bosco”, tesoro autentico della tradizione contadina.

Stand, sapori e tradizioni

Per tre giorni le strade del borgo si riempiranno di musica, profumi e sapori:

• venerdì 10 ottobre stand gastronomici aperti dalle ore 20.00,

• sabato 11 e domenica 12 ottobre apertura dalle ore 12.00 per un’intera giornata di gusto.

Protagonista indiscussa sarà la castagna di Serino IGP, rinomata per la sua dolcezza e qualità, che potrà essere gustata arrostita, bollita, trasformata in dolci, creme, primi piatti e persino liquori artigianali.

Non mancheranno i piatti tipici della tradizione irpina: caciocavallo impiccato, zuppe contadine, spezzatino di maiale, pizze di granone, pasta fatta in casa e tante altre bontà. Ampio spazio anche a vini locali, birre artigianali e stand dedicati al senza glutine.

Musica, cultura e natura

La festa non sarà solo a tavola. Per le vie del paese si alterneranno gruppi di musica popolare, spettacoli folkloristici e momenti culturali legati alla storia della castagna, risorsa che da secoli sostiene l’economia locale.

Sono previste anche escursioni nei boschi, visite guidate ai sentieri di montagna e attività per famiglie, unendo così gastronomia, natura e cultura in un’unica esperienza.

La tradizione che resiste

La Sagra della Castagna di Serino non è solo un appuntamento gastronomico, ma un vero e proprio rito collettivo: una festa che nasce dal lavoro contadino e che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la Campania e dalle regioni vicine.

Serino, con i suoi marroni e le sue castagne, continua a custodire un patrimonio di gusto e identità che si rinnova di generazione in generazione.

Appuntamento a Rivottoli di Serino, dal 10 al 12 ottobre: la castagna vi aspetta!