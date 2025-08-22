Sant’Anastasia: Controlli intensificati sulla sicurezza stradale

Sant’Anastasia. Proseguono con rigore i controlli delle forze dell’ordine sul territorio di Sant’Anastasia, con particolare attenzione alla regolarità dei documenti di circolazione degli automobilisti. L’iniziativa, condotta in diverse zone del comune, ha portato oggi a numerose sanzioni e al sequestro di alcuni veicoli.

Solo nella giornata odierna la Polizia Locale ha fermato oltre dieci veicoli. Tra questi tre conducenti sono stati sanzionati per mancanza di copertura assicurativa, uno per guida senza patente e un altro per assenza di revisione. Nei casi previsti dal Codice della Strada gli agenti hanno disposto il fermo amministrativo dei mezzi. Complessivamente sono state elevate sanzioni pecuniarie per circa 8.000 euro.

L’obiettivo dell’operazione è garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Le autorità locali ricordano che l’inosservanza delle norme basilari, come l’uso del casco o il regolare rinnovo dei documenti di circolazione, può avere conseguenze gravissime sia per chi guida sia per gli altri cittadini.