Irpinia sotto la neve, diversi gli interventi dei Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, complice l’improvvisa nevicata che ha interessato nel pomeriggio di oggi 26 febbraio, l’intera Irpinia, hanno effettuato una trentina di interventi riguardanti soprattutto auto bloccate nella neve e la caduta di alberi e rami sulla carreggiata e spesso sui fili elettrici. La criticità maggiore si è registrata sull’altopiano del Laceno, dove molte autovetture sono rimaste bloccate, spesso anche con intere famiglie a Bordo. Qua ha operato la squadra del distaccamento di Montella, che ha prestato soccorso a tanti veicoli, tra cui anche un mezzo antineve rimasto in panne. Rami caduti sono stati rimossi a Montemiletto, ad Avellino in via Palatucci, nei pressi del Cimitero, al parco delle rimembranze e alla frazione Picarelli. Autovetture sono state recuperate ad Avellino in parecchie contrade rurali, come anche in provincia ad Ariano Irpino, a Grottaminarda, a Bagnoli Irpino e a Lacedonia. In serata la situazione con l’attenuarsi della nevicata è andata lentamente migliorando, e la sala operativa del Comando di via Zigarelli sta lavorando per portare a termine tutti gli interventi di soccorso ricevuti.

