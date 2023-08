IRPINIA. IL Coordinatore Regionale del MID incontra Gigi Finizio

Questo pomeriggio nello storico Ristorante di Mercogliano da “Titino” si sono ritrovati a pranzo il Coordinatore Regionale del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili e il Cantante, Compositore e Artista Italiano Gigi Finizio.

Riportiamo di seguito il video messaggio di apprezzamento a noi rivolto e dedicato a tutte le persone con disabilità a cui rivolgiamo la nostra attività, con l’incoraggiamento e l’auspicio a lottare come da sempre facciamo e sempre più per l’inclusione, l’affermazione e la tutela dei diritti sociali e civili per il loro riconoscimento.

Un incoraggiamento e apprezzamento di auspicio da parte di Finizio, che ci invoglia a migliorare sempre più la nostra azione di tutela e promozione di quei sacrosanti diritti che dovrebbero di norma essere i diritti di tutti riconosciuti soprattutto dallo stato.