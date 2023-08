Petruro di Forino (Av): Il Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello officia i riti religiosi dedicati a San Michele Arcangelo e San Felicissimo

Una graditissima ed illustre presenza per la comunità di Petruro frazione di Forino , oggi in occasione dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo e San Felicissimo Martire. Infatti il Pastore della Diocesi di Avellino, il Vescovo Mons. Arturo Aiello è voluto essere presente in prima persona officiando con la sua santa visita , i riti religiosi e la santa messa di questa ricorrenza pregnante di fede e devozione per la gente ed i devoti locali. In effetti l’ amato presule fu già presente a Petruro , ovvero sul Monte Faliesi il giorno 8 Maggio allorquando come secolare tradizione , l’ immagine dell’ Arcangelo Michele viene condotta dai devoti petruresi alla grotta longobarda . Anche in quel caso, come stasera, tanta la commozione , tanta l’ emozione per la presenza del Vescovo Aiello , al quale come lo fu l’ 8 Maggio , come lo è stato stasera, ci si è stretti amorevole rivolgendo un vero, un sentito Grazie Eccellenza. A seguire la processione per le strade di Petruro mentre il programma dei festeggiamenti, continuera’ domani 7 a agosto con la “Sagra dello Gnocco” e serata animata dalla presenza del cantante neomelodico napoletano Rico Femiano, il giorno 8 agosto con l’ esibizione del cantante napoletano neomelodico Marco Calone i nonché l’esibizione del cantante J-Max ed infine il giorno 9 Agosto dedicato ai bambini con i “Gonfiabili”alle ore 19.00 ed a seguire “Sagra dello gnocco” e Music Live con il DJ Carmine Buonaiuto . Nelle serate del 7-8-9 ci si potrà inoltre deliziare degustando gnocchi fatti a mano, paccheri con porcini datterino giallo e ragù di chianina, porchetta con patate al forno, pizze fritte, panini con salsiccia e cotechino, tiella, zeppole e vino locale. Daniele Biondi