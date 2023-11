IRPINIA. Doppio intervento dei Vigili del fuoco nella notte appena trascorsa

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati in diversi incendi tra Avellino e Mercogliano. Il primo si è verificato subito dopo le ore 01’30 in contrada Pennini ad Avellino, e ha interessato una cabina elettrica. La squadra intervenuta ha spento e messo in sicurezza l’area, interessando gli enti preposti per la riparazione della stessa. A seguire, alle ore 03’27, la stessa squadra è intervenuta nel comune di Mercogliano, in via Roma dove le fiamme hanno riguardato un’autovettura in sosta. Anche qui il pronto intervento ha permesso di spegnere il veicolo avvolto dalle fiamme e di mettere in sicurezza la zona, danni si sono registrati alla facciata dell’edificio limitrofo. Poi in mattinata, intorno alle ore 08’00, è andato a fuoco un autocarro che trasportava derrate alimentari al Km. 40,800 dell’autostrada A 16, Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Mercogliano in direzione Canosa, poco prima dell’uscita di Avellino Ovest. In questo caso sono state due le squadre ad intervenire per lo spegnimento delle fiamme localizzate nella parte anteriore del pesante automezzo. L’uomo alla guida partito dal Casertano e diretto in un supermercato del centro città ad Avellino, oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze. Rallentamenti alla circolazione si sono registrati durante le operazioni di soccorso.