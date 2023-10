“Io non rischio”-Misericordia e Protezione Civile in campo 14 e 15 ottobre ad Altavilla Irpina.

di Andrea Squittieri

“Io non rischio” è la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile promossa dal Dipartimento di Protezione Civile. L’ obiettivo della campagna è quello di promuovere la conoscenza e la consapevolezza relativa al rischio e ai buoni comportamenti da tenere in condizioni emergenziali o di pericolo. “Io non rischio” è un sistema di divulgazione e promozione attivo trecentosessantacinque giorni l’anno, ma vedrà le proprie giornate dedicate sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 durante la settimana nazionale dedicata alla Protezione Civile. Squadre di volontari diffonderanno tra i cittadini delle piazze italiane prassi e attitudini idonee per tutelarsi nei più disparati scenari. Nel comune di Altavilla Irpina hanno aderito all’iniziativa il Gruppo Comunale di Protezione Civile “Massimo Ciccone” , con lo scenario di tipo alluvionale, e la sezione locale delle Misericordie d’Italia, con la prevenzione del rischio sismico. Nell’ambito della settimana della Protezione civile, inoltre, il “Massimo Ciccone” ha proficuamente frequentato i corsi di formazione previsti per i comunicatori del rischio e quelli riguardanti le maxi emergenze pediatriche.

Di seguito gli appuntamenti.

Con la Misericordia in piazza IV Novembre:

-Sabato 14 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

-Domenica 15 Ottobre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Con la Protezione Civile in Corso Garibaldi:

-Sabato 14 dalle ore 16:00 alle ore 20:00

-Domenica 15 dalle ore 9:00 alle 19:00