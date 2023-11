“Innovazione per la tutela e la valorizzazione del nostro territorio”: il convegno a Montoro

“Innovazione per la tutela e la valorizzazione del nostro territorio”. È questo il titolo del convegno che si terrà lunedì, 4 dicembre, alle 18.00, presso Casa Barbato, a Montoro (Av), in occasione dell’inaugurazione del Factory Lab – Gb Agricola.

Un momento di approfondimento per introdurre la mission dell’ultimo progetto dell’imprenditore Nicola Barbato e, allo stesso tempo, sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura della sana alimentazione e della sostenibilità esplorando il ruolo cruciale della digitalizzazione e dell’innovazione nell’agricoltura.

“Considerando che le risorse non sono inesauribili è necessario non soltanto soddisfare i reali bisogni dell’attuale generazione, ma anche agire senza pregiudicare quelle future – esordisce Nicola Barbato, titolare di Gb Agricola – Ciò significa guidare un processo di cambiamento coerente con i bisogni attuali e futuri di cui ogni imprenditore agricolo deve farsi alfiere”.

La risposta a questa sfida passa sicuramente per l’innovazione e la ricerca che diviene strumento essenziale per le aziende che vogliono crescere nel rispetto e la salvaguardia del territorio in cui insistono e delle comunità che ci vivono.

“Con il convegno del 4 dicembre – aggiunge Barbato – vogliamo puntare i riflettori su come il grado di avanzamento tecnologico può migliorare gli indici di produttività di un’azienda a vantaggio della salute del consumatore e dell’ambiente”.

A tal proposito interverranno al dibattito:

• Nicola Barbato, imprenditore agricolo

• Annibale Discepolo, giornalista esperto di enogastronomia

• Prof. Raffaele Coppola, direttore dipartimento di agraria UNIMOL

• Dott.ssa Rosaria Cozzolino, ricercatrice CNR Avellino

• Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento di onco-ematologia Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale S.G. Moscati Avellino

• Giulia Alessio, direttore studi e sviluppo CREDITALIA

• Prof. Giovanni De Feo, Professore ordinario Dipartimento di Ingegneria Industriale/ DIIN – UNISA

• Dott.ssa Maria Tortoriello, Direttrice Provinciale Coldiretti

• On. Maurizio Petracca, Presidente Commissione Agricoltura Regione Campania

Saluti

• Salvatore Loffreda, Direttore Regionale Coldiretti

Modera

• Rosa Iandiorio, giornalista

Seguirà l’inaugurazione del Factory Lab e una degustazione dei prodotti aziendali.