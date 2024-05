Incontro a Gesualdo: “Le aree interne e nuove opportunità formative”

L’amministrazione comunale di Gesualdo ha promosso, nella suggestiva cornice del castello medievale, un incontro e relativo dibattito denominato “Le aree interne e nuove opportunità che daranno linfa vitale ai nostri territori ed anche a Gesualdo. Vogliamo fare le cose per bene, farci trovare pronti, innovativi e con la consapevolezza di dover dare un contributo come istituzioni nel rafforzare competenze e professionalità che potrebbero giovare ai giovani ed al mercato del lavoro che richiede figure professionali sempre più specializzate”. Nell’occasione interverranno l’assessore regionale dott.ssa Lucia Fortini, il consigliere regionale dott. Maurizio Petracca, il provveditore agli studi della provincia di Avellino dott.ssa Fiorella Pagliuca, il direttore della scuola ITS di Grottaminarda ing. Carmine Tirri, gli alunni, professioni e dirigenti scolastici del comprensorio ufitano.