A SAN MARTINO VALLLE CAUDINA IL CONVEGNO SULLA LEGALITÀ CON CATELLO MARESCA ORGANIZZATO DA “LA VOCE DELLE DONNE”

“Convegno sulla legalità Non c’è libertà senza legalità…, gli uomini passano le idee restano” è il titolo dell’iniziativa in programma domani, giovedì 23 maggio, alle ore 10.30 presso la Sala Unicef di corso Vittorio Emanuele a San Martino Valle Caudina e che vedrà tra gli altri la partecipazione del magistrato antimafia Catello Maresca.

L’incontro è organizzato dall’associazione “La Voce delle Donne” in collaborazione con l’istituto comprensivo “Del Balzo”, il Centro Studi “Del Balzo” e grazie al supporto del CSV Irpinia Sannio ETS e con il patrocinio del Comune di San Martino Valle Caudina.

Nel corso dell’iniziativa interverranno il sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano; la dirigente dell’istituto “Del Balzo” Maria Pia Farese; il parroco di San Martino don Fabio Zollo; il vice questore Michele Lauritano; il maggiore dell’Arma dei Carabinieri Fabio Iapichino; il luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Franco Rianna; il comandante dei Servizi associati di San Martino Valle Caudina Serafino Mauriello; la direttrice del CSV Irpinia Sannio ETS Mariacristina Aceto ed il il presidente del Centro Studi “Del Balzo” Cesare Zan.

A seguire ci sarà la consegna di una borsa di studio ai tre migliori elaborati forniti dagli alunni delle terze medie e la consegna attestati a tutti i partecipanti.

L’incontro, moderato da Pasquale Pisaniello, delegato alla Cultura del Comune di San Martino, si chiuderà con i saluti a cura dell’associazione “La Voce delle Donne”.

«Questo nostro convegno – raccontano gli organizzatori – nasce dall’esigenza di voler conoscere attraverso degli elaborati scolastici quello che i ragazzi pensano riguardo il delicatissimo tema della legalità. Durante il convegno il confronto con le forze dell’ordine potrebbe servire per rafforzare in loro il concetto di legalità con il fine di mettere in risalto quei principi etici e morali di cui la nostra società ha tanto bisogno».