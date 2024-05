Avellino – Il “Manlio Rossi Doria” un’eccellenza nel panorama scolastico

Il 21 maggio 2024, alle ore 20, nel ristorante didattico dell’istituto alberghiero “Manlio Rossi Doria”, diretto dalla Prof.ssa Maria Teresa Cipriano, gli alunni della classe 5 B, magistralmente coordinati dai loro docenti, hanno proposto una cena tematica. Hanno preparato pietanze uniche ed originali, che non rinnegano il gusto e la raffinatezza dei palati oltre che la tradizione del territorio irpino.

Un’iniziativa emotivamente coinvolgente e una raffinata attività didattica scandita dalle note musicali del piano, capace di coinvolgere dinamicamente gli studenti in un sapiente miscuglio di saperi e sapori (questi sempre fondamentali per la tipicità dell’istituto): è un’azione che rende ancor più attivo ed interessante il loro percorso di apprendimento, ormai giunto alla soglia dell’esame di Stato.

Al termine della kermesse è stato particolarmente toccante il momento in cui una studentessa ha letto una lettera di “addio” al suo istituto, ai professori che l’hanno seguita e alla sua “famiglia” della VB.

La famiglia Candelmo è rimasta particolarmente compiaciuta del servizio e delle portate gustate. “Un ringraziamento speciale va al nostro nipotino, lo chef Alessandro Ferrara per la passione, la dedizione e l’impegno profuso in cucina.A te vanno le speranze di un futuro ricco di sogni e di soddisfazioni. Per aspera ad astra i tuoi zii e i tuoi cugini”. (L.C.)