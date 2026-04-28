Incidente sull’Ofantina Bis: auto contro mandria, morti 8 bovini e quattro feriti

Notte di paura lungo l’Ofantina Bis, nel territorio di Volturara Irpina, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto più veicoli e un gruppo di bovini finiti improvvisamente sulla carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, tre auto sarebbero rimaste coinvolte nello schianto dopo essersi trovate davanti una mandria di mucche che occupava la strada. L’impatto è stato violento: otto animali sono morti sul colpo, mentre quattro persone che viaggiavano a bordo delle vetture sono rimaste ferite. Tra loro anche un bambino, trasferito in ospedale insieme agli altri coinvolti per accertamenti e cure.

Le condizioni dei feriti non sarebbero, al momento, tali da far temere per la vita, ma la dinamica dell’accaduto resta ancora in fase di accertamento.

Non si esclude alcuna ipotesi: tra le piste al vaglio degli investigatori anche quella di un possibile tentativo di furto degli animali, che potrebbe aver causato la loro presenza improvvisa sulla strada a scorrimento veloce.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle arterie extraurbane e sulla necessità di prevenire situazioni di pericolo legate alla presenza improvvisa di animali sulla carreggiata.