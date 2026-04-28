Caldo sopra la media e niente piogge: primavera anomala sull’Irpinia

Uno sguardo limpido e suggestivo quello offerto questa mattina da Campo Maggiore, immortalato dall’Osservatorio di Montevergine. Un panorama che racconta una primavera diversa dal solito, caratterizzata da cieli sereni ma anche da una persistente assenza di piogge.
Le precipitazioni stagionali continuano infatti a farsi attendere, mentre le temperature restano stabilmente al di sopra delle medie del periodo. Un andamento confermato anche dai dati registrati nelle ultime ore: nella giornata di ieri è stata rilevata una temperatura massima di 17 gradi, valore poco in linea con quelli tipici dell’ultima decade di aprile.
Il quadro meteorologico attuale evidenzia quindi una fase stabile e asciutta, con giornate soleggiate ma anche con un’anomalia che inizia a farsi notare, soprattutto per le possibili ripercussioni sul territorio.
Se da un lato il paesaggio appare particolarmente suggestivo, con le colline illuminate dalla luce del mattino e un orizzonte nitido, dall’altro resta l’attenzione degli esperti sull’evoluzione delle prossime settimane, nella speranza di un ritorno delle piogge primaverili.