Incidente sull’A2 del Mediterraneo: uomo ferito dopo scontro tra auto e tir

PONTECAGNANO (SALERNO) — Un grave incidente stradale ha interrotto per alcuni minuti il traffico sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nella mattinata di giovedì, quando un’automobile ha impattato violentemente contro un mezzo pesante tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino Pugliano Sud, in direzione nord.

Secondo quanto riferito dalle autorità, una Peugeot che percorreva la corsia nord è finita contro la parte posteriore di un tir in circostanze ancora da chiarire. Alla guida dell’auto vi era un uomo, rimasto ferito nell’impatto. Le sue condizioni sono apparse subito serie agli automobilisti che si sono fermati per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 – Vopi, che ha stabilizzato il conducente prima di trasportarlo all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove è stato ricoverato con trauma cranico. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute, ma le fonti mediche riferiscono che il paziente è stato preso in carico in codice rosso.

La polizia stradale di Eboli ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e sta indagando sulle cause che hanno portato allo scontro. Non si registrano, al momento, altri feriti.

Il tratto interessato ha subito rallentamenti temporanei, ma la circolazione è stata ripristinata in tempi brevi.