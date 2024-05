Incidente sulla SS 7 Bis ad Avellino: quattro feriti

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 18’00 di oggi 22 maggio, sono intervenuti sulla SS 7 Bis, denominata Variante nel territorio del comune di Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte quattro autovetture con cinque persone al loro interno. Quattro di queste, due uomini e due donne, sono rimaste ferite e dopo averle liberate sono state affidate ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Tutti i veicoli sono stati messi in sicurezza e la Polizia di Stato ha effettuato i rilievi dell’incidente.