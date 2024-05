Casamarciano (NA). II edizione “Dog Parade”. In passerella gli amici a quattro zampe. L’iniziativa del Pet Store e della galleria commerciale SMART SPACE

Tutto pronto per la II edizione di “Dog Parade”, l’iniziativa promossa dal Pet Store di Casamarciano all’interno della galleria commerciale Smart Space in via Nazionale delle Puglie e rivolta agli amici a quattro zampe.

Proprio loro, infatti, sfileranno in passerella pronti con la loro irresistibile simpatia a conquistare la giuria.

A sfilare cuccioli di tutte le razze che hanno accolto l’invito del centro guidato dall’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore e diretto da Angelo Scafuro, punto di riferimento dell’area nolana per la cura ed il benessere degli animali.

L’appuntamento è alle ore 17.30 di sabato 25 maggio ed accanto alla “parade” previsti anche momenti di intrattenimento.

Per tutti i partecipanti, inoltre, sono previsti gadget mentre per i bambini presenti animazione e pop corn.

C’è ancora tempo per iscrivere il proprio cucciolo al concorso. L’iscrizione è gratuita e si registra presso la sede di via Nazionale delle Puglie.

Tre le categorie in base alla razza ( piccola, media e grande che decreterà il podio in base alle preferenze raccolte dalla giuria) e la sezione “simpatia” per un totale di quattro i premi.