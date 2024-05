AVELLA. “Da Ostacoli a Opportunità: Una sfida da VINCERE!” – Presentato il Progetto per Supportare Bambini e Ragazzi con Difficoltà Socioeconomiche

“Da Ostacoli a Opportunità: Una sfida da VINCERE!”, pensato per affrontare e superare le carenze sociali e strutturali che i bambini e i ragazzi con difficoltà socioeconomiche incontrano nel loro percorso scolastico e sociale. Questo progetto è stato presentato questa mattina ad Avella presso la sede del Centro Medico Polispecialistico Equilibrium H.C.C , progetto nato dopo un’attenta osservazione della realtà, di un dialogo costante con le scuole e le istituzioni del territorio, e della convinzione di dover intervenire in modo concreto per migliorare le condizioni di vita di questi giovani.

Il progetto ha come obiettivo di dare una risposta alle sfide quotidiane che gli studenti meno fortunati devono affrontare, offrendo loro supporto e strumenti per trasformare gli ostacoli in opportunità di crescita e successo. L’iniziativa mira a creare un ambiente più equo e inclusivo, in cui ogni bambino e ragazzo possa avere accesso alle stesse possibilità di apprendimento e sviluppo.

Il progetto è stato possibile grazie al generoso contributo del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, presente questa mattina con il responsabile del terzo settore Avellino Napoli Benevento e Salerno direttore Salvatore Longobardi e del dottore Riccardo Peloso.

L’inaugurazione di questa bellissima iniziativa che si è svolta questa mattina è stato un momento importante per celebrare l’inizio di un percorso che promette di trasformare in meglio la vita di molti bambini e ragazzi, offrendo loro nuove possibilità e speranze per il futuro. Oltre ai responsabili dell’istituto bancario Intesa San Paolo c’erano i responsabili del centro, la dottoressa Rosaria Guerriero, la pedagogista dottoressa Luisa Fornaro, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “P. Guerriero Vincenzo” Gagliotta, il parroco di Avella don Giuseppe Parisi e i rappresentati delle istituzioni mandamentali.

Questo progetto rappresenta una grande opportunità per fare la differenza e costruire un futuro migliore per i giovani più vulnerabili.