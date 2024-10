INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE “OPIFICIO DELLE DOCG E DOC D’IRPINIA”

Il Consorzio Tutela Vini d’Irpinia è lieto di annunciare l’apertura ufficiale della sua nuova sede, denominata “Opificio delle DOCG e DOC d’Irpinia”, situata presso le storiche Cantine Ama, in Via delle Filande ad Avellino. La cerimonia inaugurale avrà luogo mercoledì 30 ottobre 2024, alle ore 16:30, e rappresenta un evento di grande importanza per il Consorzio e per l’intero territorio irpino.

Alla manifestazione parteciperanno personalità di rilievo, tra cui il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il Presidente nazionale di Unioncamere, Andrea Prete, che saranno presenti su invito di Teresa Bruno, Presidente del Consorzio, insieme al Consiglio di Amministrazione. Sarà un momento solenne, durante il quale la nuova “casa” del Consorzio sarà ufficialmente aperta e destinata a diventare un punto di riferimento per la promozione dell’identità enologica dell’Irpinia.

Un Simbolo di Passione e Tradizione

L’Opificio delle DOCG e DOC d’Irpinia non è soltanto una nuova sede: è un simbolo concreto dell’impegno del Consorzio nella tutela e promozione dei pregiati vini irpini. In questo nuovo spazio si terranno eventi, incontri e iniziative volti a consolidare la reputazione dei vini locali, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

La Presidente Teresa Bruno ha sottolineato l’importanza di questo traguardo dichiarando: “L’inaugurazione dell’Opificio è un passo fondamentale per il nostro Consorzio e per tutta la comunità dei produttori di vino e uve dell’Irpinia. Questa nuova casa sarà il punto di partenza per progetti futuri, con l’obiettivo di valorizzare e far crescere il nostro patrimonio enologico.”

Un Progetto Visionario per il Futuro dell’Enologia Irpina

Il Consorzio, guidato dalla visione strategica del Consiglio di Amministrazione, ha lavorato duramente per realizzare questo progetto, che rappresenta una base solida per la crescita e l’innovazione. L’”Opificio” sarà il cuore pulsante delle attività future del Consorzio, uno spazio dove verranno celebrati il territorio e i suoi prodotti attraverso degustazioni, eventi culturali e incontri che mirano a rafforzare il legame con la tradizione irpina.

L’apertura della nuova sede è più di un semplice cambiamento logistico: è una dichiarazione di fiducia verso il futuro e verso il potenziale della terra irpina. È un luogo che riflette l’amore e la dedizione del Consorzio per il vino e che rappresenta al meglio i suoi valori.

Un Invito Aperto alla Comunità

L’inaugurazione sarà un momento di celebrazione per l’intera comunità, e il Consorzio invita tutti gli interessati a partecipare a questa occasione speciale, mercoledì 30 ottobre 2024, alle ore 16:30, presso le Cantine Ama in Via delle Filande, 6, Avellino. Sarà un’opportunità unica per scoprire da vicino questa nuova eccellenza irpina e per vivere un momento significativo nella storia del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia.

“Opificio delle DOCG e DOC d’Irpinia” sarà un nuovo faro di eccellenza per l’enologia irpina, pronto ad accogliere sfide, innovazioni e successi futuri.