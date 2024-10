GUARDIA DI FINANZA AVELLINO: AVVICENDAMENTO AL COMANDO DELLA TENENZA DI BAIANO

Dopo 10 anni al comando della Tenenza di Baiano, il Luogotenente Luciano Fasolino è stato trasferito al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino, portando con sé un ricco bagaglio di esperienza accumulato in anni di attività operativa. Durante il suo mandato, Fasolino si è distinto per le sue non comuni capacità tecnico-professionali e il dinamismo che ha caratterizzato il suo servizio, ricevendo il plauso dei suoi superiori e colleghi per la dedizione e la leale collaborazione.

Al suo posto subentra il Luogotenente Francesco Senatore, che arriva alla Tenenza di Baiano dopo aver comandato la Tenenza di Solofra, recentemente elevata a Compagnia. Anche Senatore ha alle spalle una carriera caratterizzata da incarichi operativi di rilievo, che spaziano nei molteplici settori tipici della Guardia di Finanza.

Nel corso di un incontro con il personale della Tenenza di Baiano, il Colonnello Erre ha espresso gratitudine al Luogotenente Fasolino per l’ottimo lavoro svolto, augurando a entrambi gli ispettori successo nei nuovi incarichi, con l’auspicio che continuino a operare con lo stesso impegno e professionalità che ha contraddistinto le loro carriere.

L’avvicendamento segna una nuova fase per la Tenenza di Baiano, che continuerà a essere un punto di riferimento per il controllo del territorio e la tutela della legalità economico-finanziaria.