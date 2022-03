Inaugurata la Scuola media di Aiello del Sabato. La dichiarazione del sindaco Gaeta

Finalmente mercoledì è giunto il tanto atteso momento di gioia ed emozione per la nostra comunità in cui abbiamo riaperto la scuola secondaria, con una semplice cerimonia del taglio del nastro e la benedizione del parroco Don Carmine Picariello. Nel mio discorso, a nome mio e di tutta la amministrazione comunale, ho ringraziato per primi le alunne e gli alunni, insieme ai loro genitori, che hanno avuto la pazienza e la massima disponibilità di aspettare questa riapertura che si è fatta attendere a causa di ritardi dovuti prima alla pandemia per il COVID19 in corso e successivamente alle oscillazioni e inquietudini del mercato edilizio con l’avvento del Superbonus 110. Ringrazio ancora una volta tutti quelli che hanno contribuito a questo importante risultato, che è un luogo di conoscenza e di crescita per le nostre giovani generazioni della nostra comunità, ed un importante elemento della riqualificazione dell’edilizia scolastica che si aggiunge a quello già realizzato e a quello che abbiamo progettato per il prossimo futuro, come l’asilo nido e la mensa alla scuola primaria, oggetto solo pochi giorni fa di presentazione ufficiale al PNNR.

Rinnovo i ringraziamenti a tutti, all’ufficio tecnico comunale, alla dirigenza scolastica, al personale dei docenti e al personale ATA, ovviamente alla ditta esecutrice oltre alle ditte per l’impiantistica, per l’istallazione delle lim e per il trasloco impegnati in queste ultime ore, insieme al personale ATA e al prof. Aquino.

In particolare, auguro da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale di fare buon uso di questa rinnovata struttura pubblica, al servizio della comunità intera, e ai ragazzi di oggi e di domani di entrare ogni giorno nelle vostre aule con la stessa emozione di questa prima campanella.

