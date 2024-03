Inaugurata la nuova sede dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri a Qualiano: Un tributo al coraggio di Salvatore Nuvoletta

Nella suggestiva cornice di Via Roma a Qualiano, il 18 marzo 2024, si è svolta un’importante cerimonia inaugurale: quella della nuova sede dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, intitolata al giovane eroe dell’Arma, Salvatore Nuvoletta. Questo evento non è solo un momento di celebrazione, ma anche un toccante tributo a un uomo che ha sacrificato la propria vita per il bene della comunità.

Salvatore Nuvoletta, nato a Marano di Napoli il 22 giugno 1962, ha perso la vita il 2 luglio 1982 in servizio presso una stazione carabinieri, vittima di un vile attacco da parte della camorra. Il suo coraggio e il suo impegno nel contrastare la criminalità organizzata sono stati riconosciuti con la Medaglia d’Oro al Valor Civile. La sua memoria vive oggi nella nuova sede dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri a Qualiano.

Alla cerimonia inaugurale hanno presenziato numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e dell’Arma dei Carabinieri, oltre ai familiari del caduto decorato. Tra di loro, il Sindaco di Qualiano, il Dott. Raffaele De Leonardis, insieme alla sua Vice, la Dott.ssa Rosalba Fele, e altri membri dell’Amministrazione comunale. Non sono mancati esponenti di spicco dell’Arma dei Carabinieri, tra cui il Maresciallo dei Carabinieri a riposo, Diego Bennici, promotore del rinnovamento dell’ANC, e il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Giugliano, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Qualiano, oltre a diverse altre figure di rilievo.

La cerimonia è stata aperta con l’omaggio ai caduti, attraverso la deposizione della Corona di Alloro e l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”. Momenti toccanti che hanno reso omaggio non solo ai militari, ma anche ai civili caduti nell’adempimento del loro dovere.

Il Vice Parroco della Chiesa Maria SS. Immacolata, Don Alessandro Goretti, ha tenuto una preghiera e una benedizione, ricordando anche la figura di Don Giuseppe Diana, ucciso dalla camorra trent’anni prima. Un momento di riflessione che ha sottolineato la persistenza della lotta contro la criminalità organizzata e l’importanza di preservare i valori della giustizia e della solidarietà.

Fortuna Nuvoletta, la sorella del carabiniere caduto, ha ricordato con commozione suo fratello Salvatore, definendolo un eroe del dovere e un eroe civile. Assieme ai fratelli Enrico e Gennaro, al Sindaco De Leonardis e al Maresciallo Bennici, ha tagliato il nastro tricolore all’ingresso della nuova sede ANC di Qualiano, simbolo di un nuovo inizio e di un impegno continuo nella lotta alla criminalità.

Il giornalista e sociologo Antonio Castaldo ha evidenziato, con una toccante riflessione, il legame tra la figura di Salvatore Nuvoletta e quella di Don Giuseppe Diana, entrambi vittime della camorra, entrambi simboli di un impegno coraggioso e altruista al servizio della comunità.

In questo giorno di inaugurazione, oltre alle autorità e ai rappresentanti delle istituzioni, hanno preso parte anche gli studenti dell’ICS Don Bosco e delle altre scuole locali, dimostrando così il coinvolgimento e il sostegno dell’intera comunità nel mantenere viva la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune.

La nuova sede dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri a Qualiano non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di continuità nella lotta contro la criminalità e di impegno verso un futuro migliore per le generazioni a venire. Salvatore Nuvoletta vive nei cuori di coloro che continuano la sua missione, promuovendo la legalità e difendendo i valori di giustizia e solidarietà.