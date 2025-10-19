Cane abbandonato lungo la statale, salvato dalla Polizia Stradale di Nola

Un cane di grande taglia, incrocio di circa tre anni con il pelo bianco e nero, è stato trovato questa mattina legato a un guardrail lungo la Strada Statale 7bis Nola–Villa Literno, nel tratto compreso tra le uscite Cis Interporto e Marigliano, direzione Acerra.

L’animale, visibilmente provato, denutrito e spaventato, giaceva sotto il sole quando è stato notato da una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Nola, impegnata in un servizio di controllo lungo l’arteria che collega Nola al litorale Domizio.

Per metterlo in sicurezza e impedire che automobilisti si fermassero per curiosità creando situazioni di pericolo, gli agenti lo hanno trasportato nell’area di servizio “Marigliano Ovest”. Qui gli hanno dato acqua e un po’ di cibo per rifocillarlo, in attesa dell’arrivo del servizio veterinario dell’ASL Napoli 3 Sud.

I veterinari hanno verificato che il cane non aveva microchip identificativo. Dopo averlo applicato e aver prestato le prime cure, l’animale è stato trasferito in un canile di Ottaviano, dove resterà in osservazione e potrà ricevere le attenzioni necessarie.