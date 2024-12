Il Premio Binews XI edizione onora la Fondazione Premio Cimitile e il presidente Felice Napolitano

La giuria dell’XI edizione del Premio Binews ha deciso di conferire la prestigiosa onorificenza alla Fondazione Premio Cimitile, riconoscendo il valore dell’istituzione e il lavoro del suo presidente, il dott. Felice Napolitano. La Fondazione, che rappresenta un modello unico in Campania, si è affermata come un pilastro nella promozione culturale, letteraria e nella valorizzazione del patrimonio storico e sociale.

Costituita con il contributo della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Cimitile, dell’Associazione Obiettivo III Millennio e di altri enti, la Fondazione rappresenta un connubio virtuoso tra pubblico e privato. Dal 2009 è iscritta all’Albo Regionale degli Istituti di Alta Cultura, confermando il suo ruolo di spicco nel panorama nazionale e internazionale.

Tra le sue attività di punta vi è il Premio Cimitile, nato nel 1996 con l’intento di promuovere la cultura e l’editoria nazionale, facendo conoscere al contempo il complesso basilicale paleocristiano di Cimitile, un autentico tesoro artistico e religioso. Nel corso degli anni, il Premio ha ospitato i più grandi scrittori italiani, personalità del giornalismo, della politica e dello spettacolo, rendendo il “Campanile d’Argento” un simbolo di eccellenza culturale.

Felice Napolitano, alla guida della Fondazione, ha guidato un percorso quasi trentennale che ha consolidato il legame tra il patrimonio locale e la dimensione culturale internazionale. “I sacrifici fatti ci hanno premiato”, ha ricordato Napolitano in merito all’evoluzione del Premio, dal primo periodo gestito dall’Associazione Obiettivo III Millennio fino all’attuale gestione della Fondazione.

La consegna del riconoscimento avverrà il prossimo 28 dicembre 2024 alle ore 20 presso il Teatro Colosseo di Baiano, durante la cerimonia ufficiale dell’XI edizione del Premio Binews.

Il Premio Binews, riconoscendo l’impegno della Fondazione Premio Cimitile, celebra un’istituzione che non solo contribuisce alla crescita culturale, ma rende anche la cultura un reale fattore di sviluppo per la società civile e per la competitività del sistema Paese.