Il Prefetto Paola Spena nominata Commissario Straordinario per il recupero dei beni confiscati e lascia Avellino

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato la cessazione dalle funzioni di Prefetto di Avellino della dottoressa Paola Spena. Contestualmente, è stato deciso il suo collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di conferirle l’incarico di Commissario straordinario previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, concernente il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Questa decisione segna un passaggio significativo nell’impegno del governo nel contrastare la criminalità organizzata e nel recuperare i beni sottratti illegalmente. Paola Spena, con la sua esperienza e competenza dimostrate nel corso degli anni, è stata individuata come la persona adatta a guidare questo importante processo di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati.

Il suo incarico come Commissario straordinario testimonia la fiducia delle istituzioni nel suo operato e la determinazione nel contrastare le attività illecite della criminalità organizzata. Paola Spena avrà quindi il compito di coordinare le azioni necessarie per riportare alla legalità i beni confiscati e utilizzarli a fini socialmente utili, contribuendo così alla lotta contro il crimine e al rafforzamento dello Stato di diritto.

La nomina di Paola Spena rappresenta un importante passo avanti nella strategia del governo per contrastare la criminalità organizzata e restituire alla collettività risorse che le erano state sottratte illegalmente. La sua esperienza e la sua determinazione saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati e per garantire un futuro più sicuro e giusto per tutti i cittadini.