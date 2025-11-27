Il Pino Irpino 2025: il viaggio solidale che unisce 118 paesi in quattro giorni

Dal 5 all’8 dicembre la carovana attraversa l’intera provincia di Avellino. Raccolte alimentari, arte, comunità e un messaggio di pace. Ecco tutte le tappe ufficiali.
L’Irpinia si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più partecipate e identitarie degli ultimi anni: Il Pino Irpino, la carovana solidale che dal 2014 percorre l’intera provincia in soli quattro giorni, unendo 118 comunità attraverso la condivisione, la prossimità e la partecipazione collettiva.
Dal 5 all’8 dicembre 2025, volontari e cittadini attraverseranno ogni piazza della provincia con un unico messaggio: costruire comunità, sostenere le famiglie in difficoltà, accorciare le distanze geografiche e sociali che caratterizzano un territorio vasto e complesso.
Quest’anno il tema scelto è “Irpinia di Pace”: un invito a riflettere sul ruolo delle comunità locali in un mondo attraversato da conflitti e da nuove fragilità sociali. La solidarietà diventa linguaggio comune grazie a raccolte alimentari, iniziative artistiche, simboli condivisi e momenti di incontro.
Le iniziative 2025
Sono confermate le attività che negli anni hanno contribuito al successo dell’iniziativa:
Pino Conserva: raccolta di alimenti in barattolo e caffè destinati alle Caritas delle diocesi irpine.
Cantapino e altre arti: performance da 60 secondi, individuali o collettive.
Un ulivo per la pace: ogni comitato pianterà un ulivo come simbolo di fratellanza.
PinoInternational: coinvolgimento di residenti e famiglie di altra nazionalità per celebrare la pluralità dell’Irpinia.
Decora il Pino Irpino: ogni paese porterà un addobbo creativo per l’albero simbolico della provincia.
TUTTE LE TAPPE DEL PINO IRPINO 2025
Di seguito il programma integrale dei quattro giorni, con orari e comuni in ordine di percorrenza.
VENERDÌ 5 DICEMBRE 2025 – GIORNO 1
Monteforte Irpino 8:00
Mugnano del Cardinale 8:28
Quadrelle 8:48
Sirignano 9:07
Baiano 9:26
Sperone 9:45
Avella 10:05
Marzano di Nola 10:38
Pago del Vallo di Lauro 10:57
Domicella 11:18
Taurano 11:41
Lauro 12:01
Quindici 12:22
Moschiano 12:42
Forino 13:24
Contrada 14:45
Montoro 15:12
Solofra 15:39
Serino 16:04
Santa Lucia di Serino 16:25
Santo Stefano del Sole 16:47
San Michele di Serino 17:09
Cesinali 17:30
Aiello del Sabato 17:49
Bellizzi Irpino 18:12
Contrada Bagnoli 18:38
Mercogliano 19:03
Ospedaletto d’Alpinolo 19:25
Summonte 19:43
Sant’Angelo a Scala 20:03
Pietrastornina 20:24
Roccabascerana 20:42
Rotondi 21:15
Cervinara 21:35
San Martino Valle Caudina 21:58
Chianche 22:42
Petruro Irpino 23:02
SABATO 6 DICEMBRE 2025 – GIORNO 2
Torrioni 8:00
Montefusco 8:24
Santa Paolina 8:44
Pratola Serra 9:07
Prata di Principato Ultra 9:27
Tufo 9:52
Altavilla Irpina 10:18
Capriglia Irpina 10:43
Grottolella 11:03
Montefredane 11:26
Atripalda 11:58
Manocalzati 12:23
Candida 12:43
San Potito Ultra 13:04
Sorbo Serpico 14:26
Salza Irpina 14:44
Parolise 15:02
Chiusano San Domenico 15:25
Volturara Irpina 16:02
Montemarano 16:33
Castelvetere sul Calore 16:55
San Mango sul Calore 17:20
Lapio 17:43
Montefalcione 18:11
Montemiletto 18:37
Torella dei Lombardi 19:03
Pietradefusi 19:22
Venticano 19:42
Bonito 20:14
Mirabella Eclano 20:44
Grottaminarda 21:11
Melito Irpino 21:34
Ariano Irpino 22:05
DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 – GIORNO 3
Montecalvo Irpino 8:00
Casalbore 8:33
Greci 9:28
Savignano Irpino 10:08
Zungoli 11:26
Villanova del Battista 11:53
Flumeri 12:26
San Sossio Baronia 12:52
San Nicola Baronia 13:13
Castel Baronia 13:34
Carife 13:55
Vallata 15:21
Trevico 15:43
Vallesaccarda 16:03
Scampitella 16:35
Lacedonia 17:13
Monteverde 17:54
AquilonIa 18:32
Bisaccia 19:06
Andretta 19:38
Cairano 20:11
Calitri 20:51
Sant’Andrea di Conza 21:23
Conza della Campania 21:46
Morra de Sanctis 22:23
LUNEDÌ 8 DICEMBRE 2025 – GIORNO 4
Guardia dei Lombardi 8:00
Rocca San Felice 8:25
Sant’Angelo dei Lombardi 8:48
Torella dei Lombardi 9:14
Villamaina 9:44
Frigento 10:15
Sturno 10:36
Fontanarosa 11:01
Sant’Angelo all’Esca 11:28
Taurasi 11:49
Luogosano 12:11
Paternopoli 13:04
Castelfranci 13:31
Cassano Irpino 13:59
Montella 15:22
Bagnoli Irpino 15:52
Nusco 16:24
Lioni 16:55
Teora 17:25
Caposele 17:57
Calabritto 18:29
Senerchia 18:56
Avellino 20:45
Un percorso che unisce e racconta una provincia intera
Il Pino Irpino è ormai un patrimonio collettivo: ogni anno migliaia di persone attendono la carovana nella propria piazza, portando un dono, un addobbo o una storia da condividere.
È un viaggio unico, che attraversa paesi interni, valli, montagne, borghi arroccati e centri più grandi, ricordando a tutti che l’Irpinia è vasta ma profondamente connessa da una identità comune: la solidarietà.
Quest’anno il messaggio di pace si intreccia con la tradizione, la creatività e l’impegno sociale, rendendo l’edizione 2025 una delle più significative di sempre.