Il Pino Irpino 2025: il viaggio solidale che unisce 118 paesi in quattro giorni

Dal 5 all’8 dicembre la carovana attraversa l’intera provincia di Avellino. Raccolte alimentari, arte, comunità e un messaggio di pace. Ecco tutte le tappe ufficiali.

L’Irpinia si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più partecipate e identitarie degli ultimi anni: Il Pino Irpino, la carovana solidale che dal 2014 percorre l’intera provincia in soli quattro giorni, unendo 118 comunità attraverso la condivisione, la prossimità e la partecipazione collettiva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025, volontari e cittadini attraverseranno ogni piazza della provincia con un unico messaggio: costruire comunità, sostenere le famiglie in difficoltà, accorciare le distanze geografiche e sociali che caratterizzano un territorio vasto e complesso.

Quest’anno il tema scelto è “Irpinia di Pace”: un invito a riflettere sul ruolo delle comunità locali in un mondo attraversato da conflitti e da nuove fragilità sociali. La solidarietà diventa linguaggio comune grazie a raccolte alimentari, iniziative artistiche, simboli condivisi e momenti di incontro.

Le iniziative 2025

Sono confermate le attività che negli anni hanno contribuito al successo dell’iniziativa:

Pino Conserva: raccolta di alimenti in barattolo e caffè destinati alle Caritas delle diocesi irpine.

Cantapino e altre arti: performance da 60 secondi, individuali o collettive.

Un ulivo per la pace: ogni comitato pianterà un ulivo come simbolo di fratellanza.

PinoInternational: coinvolgimento di residenti e famiglie di altra nazionalità per celebrare la pluralità dell’Irpinia.

Decora il Pino Irpino: ogni paese porterà un addobbo creativo per l’albero simbolico della provincia.

TUTTE LE TAPPE DEL PINO IRPINO 2025

Di seguito il programma integrale dei quattro giorni, con orari e comuni in ordine di percorrenza.

VENERDÌ 5 DICEMBRE 2025 – GIORNO 1

Monteforte Irpino 8:00

Mugnano del Cardinale 8:28

Quadrelle 8:48

Sirignano 9:07

Baiano 9:26

Sperone 9:45

Avella 10:05

Marzano di Nola 10:38

Pago del Vallo di Lauro 10:57

Domicella 11:18

Taurano 11:41

Lauro 12:01

Quindici 12:22

Moschiano 12:42

Forino 13:24

Contrada 14:45

Montoro 15:12

Solofra 15:39

Serino 16:04

Santa Lucia di Serino 16:25

Santo Stefano del Sole 16:47

San Michele di Serino 17:09

Cesinali 17:30

Aiello del Sabato 17:49

Bellizzi Irpino 18:12

Contrada Bagnoli 18:38

Mercogliano 19:03

Ospedaletto d’Alpinolo 19:25

Summonte 19:43

Sant’Angelo a Scala 20:03

Pietrastornina 20:24

Roccabascerana 20:42

Rotondi 21:15

Cervinara 21:35

San Martino Valle Caudina 21:58

Chianche 22:42

Petruro Irpino 23:02

SABATO 6 DICEMBRE 2025 – GIORNO 2

Torrioni 8:00

Montefusco 8:24

Santa Paolina 8:44

Pratola Serra 9:07

Prata di Principato Ultra 9:27

Tufo 9:52

Altavilla Irpina 10:18

Capriglia Irpina 10:43

Grottolella 11:03

Montefredane 11:26

Atripalda 11:58

Manocalzati 12:23

Candida 12:43

San Potito Ultra 13:04

Sorbo Serpico 14:26

Salza Irpina 14:44

Parolise 15:02

Chiusano San Domenico 15:25

Volturara Irpina 16:02

Montemarano 16:33

Castelvetere sul Calore 16:55

San Mango sul Calore 17:20

Lapio 17:43

Montefalcione 18:11

Montemiletto 18:37

Torella dei Lombardi 19:03

Pietradefusi 19:22

Venticano 19:42

Bonito 20:14

Mirabella Eclano 20:44

Grottaminarda 21:11

Melito Irpino 21:34

Ariano Irpino 22:05

DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 – GIORNO 3

Montecalvo Irpino 8:00

Casalbore 8:33

Greci 9:28

Savignano Irpino 10:08

Zungoli 11:26

Villanova del Battista 11:53

Flumeri 12:26

San Sossio Baronia 12:52

San Nicola Baronia 13:13

Castel Baronia 13:34

Carife 13:55

Vallata 15:21

Trevico 15:43

Vallesaccarda 16:03

Scampitella 16:35

Lacedonia 17:13

Monteverde 17:54

AquilonIa 18:32

Bisaccia 19:06

Andretta 19:38

Cairano 20:11

Calitri 20:51

Sant’Andrea di Conza 21:23

Conza della Campania 21:46

Morra de Sanctis 22:23

LUNEDÌ 8 DICEMBRE 2025 – GIORNO 4

Guardia dei Lombardi 8:00

Rocca San Felice 8:25

Sant’Angelo dei Lombardi 8:48

Torella dei Lombardi 9:14

Villamaina 9:44

Frigento 10:15

Sturno 10:36

Fontanarosa 11:01

Sant’Angelo all’Esca 11:28

Taurasi 11:49

Luogosano 12:11

Paternopoli 13:04

Castelfranci 13:31

Cassano Irpino 13:59

Montella 15:22

Bagnoli Irpino 15:52

Nusco 16:24

Lioni 16:55

Teora 17:25

Caposele 17:57

Calabritto 18:29

Senerchia 18:56

Avellino 20:45

Un percorso che unisce e racconta una provincia intera

Il Pino Irpino è ormai un patrimonio collettivo: ogni anno migliaia di persone attendono la carovana nella propria piazza, portando un dono, un addobbo o una storia da condividere.

È un viaggio unico, che attraversa paesi interni, valli, montagne, borghi arroccati e centri più grandi, ricordando a tutti che l’Irpinia è vasta ma profondamente connessa da una identità comune: la solidarietà.

Quest’anno il messaggio di pace si intreccia con la tradizione, la creatività e l’impegno sociale, rendendo l’edizione 2025 una delle più significative di sempre.