Avellino, tragedia in centro: giovane 19enne trovato senza vita nel suo appartamento

Gli investigatori non escludono l’ipotesi di un gesto volontario. Accertamenti in corso.

Una tragedia silenziosa ha scosso il cuore di Avellino nella tarda mattinata di oggi. Un ragazzo di 19 anni, cittadino straniero, è stato rinvenuto senza vita all’interno dell’abitazione in cui viveva da qualche tempo, a pochi metri dal Tribunale, in una zona centrale e molto frequentata della città.

Il corpo è stato scoperto in un appartamento situato tra via Tagliamento e via Esposito, in un palazzo dove il giovane abitava da solo. A lanciare l’allarme sarebbe stata una persona che non riusciva a mettersi in contatto con lui da ore.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e una pattuglia delle Volanti della Questura di Avellino, che ha avviato i primi rilievi all’interno dell’appartamento.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella di un gesto autolesionistico, anche se gli agenti non escludono altre piste. La Polizia sta lavorando per ricostruire le ultime ore di vita del giovane e chiarire ogni dettaglio della vicenda.

L’atmosfera in zona, già densa di preoccupazione, è stata segnata dal via vai delle forze dell’ordine e dal silenzio dei residenti, ancora scossi dall’accaduto. Gli approfondimenti proseguiranno nelle prossime ore.