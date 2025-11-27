Sperone: Avviato il restauro delle statue di Sant’Elia e Sant’Eliseo

SPERONE – Con grande gioia e profonda gratitudine, la comunità di Sperone annuncia l’avvio dei lavori di restauro delle veneratissime statue di Sant’Elia Profeta e Sant’Eliseo Profeta, patrimonio spirituale e culturale del paese.

Le opere sono state affidate all’eccellenza del Centro Restauro Vassallo di Montecorvino Rovella (SA), specializzato nella conservazione di beni sacri, per un intervento accurato e rispettoso della loro storia.

Questo importante progetto è stato reso possibile grazie all’impegno congiunto del Comitato Festa, del parroco Don Reinaldo e, soprattutto, del prezioso e generoso contributo economico dei fedeli e dell’intera comunità di Sperone, da sempre legata in modo profondo ai due Santi Protettori.

I lavori di restauro saranno completati entro febbraio 2026, in modo da poter riaccogliere Sant’Elia e Sant’Eliseo nel loro splendore originario, giusto in tempo per la tradizionale e sentita festività votiva del 20 febbraio.

Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che, con devozione e partecipazione, hanno reso possibile la realizzazione di quest’opera che valorizza la fede e la tradizione del territorio.