Successo travolgente per la prima di “Stu Vascio Nun è Vascio” a Montoro dell’associazione teatrale baianese “I Mandamentai”

La cittadina di Montoro ha vissuto una serata indimenticabile con la prima di “Stu Vascio Nun è Vascio”, portata in scena con maestria dai talentuosi membri de I Mandamentali. L’evento ha visto protagonisti giovani e appassionati attori della compagnia teatrale, regalando al numeroso pubblico una performance esilarante che ha tenuto tutti coinvolti dall’inizio alla fine.

La brillante compagnia, composta da Lorenzo Napolitano, Carmela Peluso, Stefania Acierno, Loredana Alaia, Marianna Ferrara, Francesco Matrone, Antonio Orlo, Ciro Scoppa, Paolo Manganiello, Rosa Catapano, ha dimostrato il suo talento, coadiuvata dagli eccezionali scenografi Nino Pecchia e Francesco Barbarino, dalla voce fuori campo di Antonietta Soriano, dal tecnico dei suoni e luci, Matteo Canonico, e dalla magistrale truccatrice Concetta La Manna. Tutti guidati con maestria da Peppe Sorice, presidente dei Rami del Melo.

La performance impeccabile ha conquistato il cuore del pubblico presente, che ha riso e applaudito a scena aperta. La standing ovation alla chiusura della serata è stata il giusto tributo alla dedizione e alla passione messa in campo dalla compagnia.

“Stu Vascio Nun è Vascio” non si ferma qui e sarà replicato il 18 febbraio a Roccarainola nella rassegna organizzata, promettendo un’altra serata all’insegna del divertimento e della bravura artistica.

La compagnia teatrale de I Mandamentali ha dimostrato di avere non solo talento, ma anche la capacità di realizzare spettacoli che riescono a coinvolgere il pubblico in modo unico, confermandosi come una realtà amatoriale capace di regalare emozioni indimenticabili.