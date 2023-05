Il Liceo E. Medi celebra la Festa dell’Europa

Oggi 9 maggio 2023 si celebra il 73esimo anniversario dalla dichiarazione che Robert Schuman, Ministro degli Esteri francese, pronunciò a Parigi il 9 maggio del 1950. La sua intuizione più grande fu quella di credere possibile la nascita di una comunità europea attraverso la creazione di interessi economici condivisi tra nazioni che si erano aspramente combattute nel secondo conflitto mondiale. Nel 1951, infatti, solo un anno dopo il suo discorso verrà firmato il trattato per la creazione della prima istituzione europea, la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio(CECA), che metteva in comune la gestione della produzione del carbone francese e dell’acciaio tedesco. Alla costituzione della prima comunità parteciparono la Francia, la Germania occidentale, l’Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Fu la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che avrebbero condotto a quella che oggi si chiama “Unione Europea”. Dal contenuto della dichiarazione emerge altresì una parola simbolo “PACE” che, oggi come non mai, assume una rilevanza notevole nel contesto geopolitico. La frase attraverso la quale il ministro Schuman stigmatizzò tale ideale fu la seguente : ” La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano.”