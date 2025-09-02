“Il fosso non è della misura giusta: serve il martello pneumatico per seppellire un 84enne”

POLLA (Salerno) — Quello che doveva essere un momento di raccoglimento si è trasformato in una scena surreale. Durante le operazioni di sepoltura di un uomo di 84 anni, i familiari hanno scoperto che il fosso preparato nel cimitero comunale era troppo stretto per accogliere la bara.

Il feretro, di dimensioni standard, non entrava nello spazio scavato, ostacolato anche da uno strato di cemento. I tentativi di collocarlo “di traverso” hanno finito per danneggiarlo, scatenando la rabbia dei parenti, che hanno chiesto l’intervento della Polizia locale e del sindaco di Polla, Massimo Loviso.

La situazione si è fatta così complicata che un privato cittadino ha dovuto intervenire con un martello pneumatico per allargare la fossa. Solo in seguito gli operai della ditta incaricata delle tumulazioni hanno ripreso i lavori, mentre si attendevano attrezzature più adeguate.

Il funerale è stato sospeso tra la frustrazione e l’indignazione dei presenti, che hanno denunciato un disservizio inaccettabile in un momento di dolore. Un episodio che ha sollevato domande sulla gestione del cimitero e sull’efficienza della ditta appaltatrice.